Jazmín revela sus mayores aprendizajes en MasterChef 24/7 y se sincera sobre el futuro: “Mi cabeza ya no me da”

Tras varios delantales negros y momentos especiales, Jazmín reflexionó sobre su paso por MasterChef 24/7 y todo lo que ha aprendido. Fue así que en una plática con Antrax, le confesó que está muy feliz porque ya sabe cocinar recetas que antes ni siquiera se imaginaba. Sin embargo, piensa que el nivel está siendo cada vez más difícil y no está segura de que podrá seguir dando buenos resultados, algo que le preocupa porque no quiere que parezca que no se toma las cosas en serio.