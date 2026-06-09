Emmanuel no confía en Ricardo por su actitud en MasterChef 24/7, ¡cree que se está haciendo la víctima! (VIDEO)

Ricardo es uno de los participantes de MasterChef 24/7 que se ha mostrado más abierto a contarle su vida a los demás y en ocasiones hasta ha llegado a las lágrimas al recordar su pasado. Sin embargo, estos gestos ya despertaron ciertas sospechas en Emmanuel y María, quienes piensan que hay ocasiones en las que Ricardo solo lo hace para quedar como la víctima y que la gente empatice con él.