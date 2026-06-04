Flor toma distancia de Claudia tras romper en llanto por el mandil negro: “Ya no sé si creerle o no creerle” (VIDEO)
La portadora del Pin del Chef le contó a Camila que se mantuvo al margen de la reacción de su compañera luego de que volviera llorando a la vivienda
Luego de que Claudia regresó llorando al Mundo MasterChef 24/7 tras haber recibido un delantal negro en la gala de esta noche, Flor, la actual portadora del Pin le contó a Camila que se mantuvo al margen de la reacción de su compañera.