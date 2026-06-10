“Vamos a tomarnos un café": Ixdit, Carmen y Ramahá proponen una plática de conciliación en MasterChef 24/7

Los cocineros de MasterChef 24/7 han vivido momentos de tensión que los ha separado en bandos, sin embargo, este miércoles algunos decidieron tener una charla al respecto. Ixdit y Ramahá sostuvieron una plática con Carmen y la originaria de Veracruz le pidió a su compañera que tuvieran una conversación entre todos los concursantes que hayan pasado por un malentendido: “Vamos a tomarnos un café", señaló la cocinera.