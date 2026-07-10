“Se hartó de nosotros": La inquietante teoría de Jazmín sobre la ausencia del Chef Édgar Núñez en MasterChef 24/7

A pesar del conflicto que tuvo con Camila por los regaños de la Chef Zahie Téllez, Jazmín se despertó de buen ánimo. Y mientras la cocinera se alistaba para un nuevo día en el Mundo MasterChef 24/7, se dio cuenta de que ya llevan varios días sin tener clases con el Chef Édgar Núñez, una situación que la puso a pensar y le preocupó la posibilidad de que el “Maestro del fuego” se haya cansado de ellos.