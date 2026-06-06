Jazmín pide a sus seguidores que voten sólo por estos cocineros con delantal negro en MasterChef 24/7 (VIDEO)
La influencer se dio a la tarea de demostrar su apoyo a estos integrantes de MasterChef 24/7.
Esta noche se definieron los delantales negros que llevarán los cocineros que enfrentarán el domingo de eliminación en MasterChef 24/7, por lo que Jazmín, quien logró subir al balcón y mantenerse a salvo esta semana, se dio a la tarea de mandarle un mensaje al público y pedirle ayuda para estos cocineros en riesgo.