11 años

Ciudad de México

La güera que viene a darle nivel a la competencia.

Divertida, inteligente y muy competitiva, si se trata de ganar, ella siempre hace todo por lograrlo.

Los pasatiempos de Renée, no se limitan a la cocina, le encanta el basquetbol y disfruta escuchar música.

Si se trata de trabajar en equipo, ella prefiere trabajar sola, pues siempre es la mandona y eso le ha traído problemas.

Su mamá es chef y su mayor inspiración en la cocina. Desde los siete años le ayudaba a voltear los hotcakes.

Para ella, la cocina significa relajación, pasión y amistad.

La güera que viene a darle nivel a la competencia

