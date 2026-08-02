MasterChef 24/7 | La Chef Zahie Téllez aconseja a Jazmín y Luis durante el reto de pasta
La Máxima autoridad culinaria recorrió las estaciones para orientar a los cocineros quienes buscan conquistar el paladar de los Chefs con platillos inspirados en una historia de amor.
Durante el reto de salvación, la chef Zahie Téllez se acercó a las estaciones de Jazmín y Luis para darles recomendaciones clave. Mientras Jazmín apostó por una pasta con huitlacoche dedicada al amor que siente por su hermano menor, Luis prepara una sopa minestrone inspirada en el amor propio.