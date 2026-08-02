MasterChef 24/7 | Lancer conquista al Chef Herrera con un platillo de “restaurante”
El duelo de degustación a ciegas terminó con una decisión complicada para el Chef Adrián Herrera, quien elogió el nivel de ambos platillos antes de elegir al ganador.
La degustación a ciegas dejó uno de los momentos más reñidos de la noche, el chef Adrián Herrera aseguró que tanto el pipián de Carmen como el ribeye “Black” de Lancer lo sorprendieron. Sin embargo, tras una difícil deliberación, eligió “Black”, destacando que era un platillo con calidad de restaurante,