Survivor México La Reliquia en Llamas | Programa Completo del 31 de julio
Un viernes lleno de emociones donde los sobrevivientes enfrentaron grandes desafíos, pusieron a prueba sus alianzas y llegaron a un Concejo Tribal donde cada decisión podía cambiarlo todo.
El capítulo de este viernes 31 de julio de Survivor México La Reliquia en Llamas estuvo marcado por la intensidad, la estrategia y la lucha por permanecer una semana más dentro de la competencia.
Los sobrevivientes enfrentaron un duro juego por el Tótem de Inmunidad Grupal, donde Halcones y Jaguares dejaron todo en el terreno de juego buscando obtener la protección que les permitiera mantenerse seguros y evitar un camino complicado rumbo a la eliminación.