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Survivor México La Reliquia en Llamas | Programa Completo del 31 de julio

Un viernes lleno de emociones donde los sobrevivientes enfrentaron grandes desafíos, pusieron a prueba sus alianzas y llegaron a un Concejo Tribal donde cada decisión podía cambiarlo todo.

El capítulo de este viernes 31 de julio de Survivor México La Reliquia en Llamas estuvo marcado por la intensidad, la estrategia y la lucha por permanecer una semana más dentro de la competencia.

Los sobrevivientes enfrentaron un duro juego por el Tótem de Inmunidad Grupal, donde Halcones y Jaguares dejaron todo en el terreno de juego buscando obtener la protección que les permitiera mantenerse seguros y evitar un camino complicado rumbo a la eliminación.

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