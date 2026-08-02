MasterChef 24/7 | Jazmín y Luis van directo al reto de eliminación
El primer duelo de la noche terminó sin ganador, luego de que los Chefs consideraran que ninguno de los dos platillos alcanzó el nivel necesario para subir al balcón.
La degustación del primer duelo dejó un resultado inesperado pues Jazmín presentó una pasta cruda mientras que Luis presentó una sopa minestrone dedicada al amor propio, pero los jueces señalaron la falta de sal y algunos detalles. Tras deliberar, el Chef Adrián Herrera anunció que ninguno de los dos merecía subir al balcón.