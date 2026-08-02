MasterChef 24/7 | Carmen y Lancer protagonizan el siguiente duelo y buscarán conquistar al Chef Adrián Herrrera
El Chef Adrián Herrera abandonó la cocina para evaluar los platillos sin conocer la identidad de los participantes, en un reto donde solo el sabor marcará la diferencia.
El segundo duelo de la noche enfrentó a Carmen y Lancer bajo una dinámica de degustación a ciegas. Antes de iniciar, el Chef Adrián Herrera salió de la cocina para evitar cualquier influencia al momento de calificar los platillos.