MasterChef 24/7 | Lancer apuesta por un ribeye y Carmen por un pipián para conquistar al Chef Herrera

Durante el recorrido por las estaciones, Lancer explicó que preparará un ribeye acompañado de una salsa elaborada con coñac, demi-glace e higos salteados, confiando en conquistar al Chef Herrera, mientras que Carmen decidió alejarse de lo predecible y apostó por un pipián elaborado con semillas, frutos secos y especias, convencida de que ese platillo tradicional podría sorprender.