MasterChef 24/7 | El reto de salvación pondrá a prueba las emociones con duelos inspirados en historias de amor

En el programa de hoy la Chef Zahie Téllez explicó que el reto consistirá en preparar un platillo que cuente una historia de amor. El primer enfrentamiento será entre Jazmín y Luis, quienes cocinarán durante 20 minutos con la misión de emocionar a los jueces. Mientras Jazmín dedicará su platillo a su hermano menor, Luis buscará mantenerse una semana más en la competencia.