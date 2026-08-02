MasterChef 24/7 | Ixdit apuesta por un platillo tailandés y Julio por un clásico mexicano: ¿Quién logrará conquistar a la Chef Zahie Téllez?

En pleno reto, Julio explicó que prepararía flores de calabaza rellenas de queso crema y queso azul, acompañadas de una salsa de tomate verde y un capeado, al considerar que es un platillo que representa la esencia de la cocina mexicana. Por su parte, Ixdit decidió arriesgarse con un papá de pollo, un platillo de inspiración tailandesa.