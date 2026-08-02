uno nuevo
masterchef-24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

MasterChef 24/7 | Ixdit apuesta por un platillo tailandés y Julio por un clásico mexicano: ¿Quién logrará conquistar a la Chef Zahie Téllez?

Los participantes revelaron sus estrategias durante el recorrido por las estaciones, donde buscarán sorprender a la jueza en una degustación a ciegas.

En pleno reto, Julio explicó que prepararía flores de calabaza rellenas de queso crema y queso azul, acompañadas de una salsa de tomate verde y un capeado, al considerar que es un platillo que representa la esencia de la cocina mexicana. Por su parte, Ixdit decidió arriesgarse con un papá de pollo, un platillo de inspiración tailandesa.

Tags relacionados
Gala de MasterChef 24/7 MasterChef

Videos