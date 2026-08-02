¡Aurélie vive una noche complicada! Se siente desprotegida tras perder el collar de inmunidad
La decisión de Anahí cambia por completo el rumbo de la competencia y deja a Aurélie enfrentando uno de sus momentos más difíciles.
La tensión llegó a un punto máximo en Survivor México La Reliquia en Llamas cuando Aurélie vivió una de las noches más complicadas dentro de la aventura. Después de que Anahí tomara la decisión de quitarle el collar de inmunidad individual, la sobreviviente expresó sentirse completamente desprotegida ante el panorama que se abría en la competencia.