MasterChef 24/7 | Ixdit y Julio se enfrentan en un duelo a ciegas para la Chef Zahie Téllez

El tercer duelo de la noche enfrentó a Ixdit y Julio bajo una degustación a ciegas encabezada por la chef Zahie Téllez. Ambos concursantes llegaron decididos a dejar atrás los tropiezos de la semana y concentrarse únicamente en la cocina, con el objetivo de preparar un platillo capaz de sorprender a la jueza y asegurar su pase al balcón.