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MasterChef 24/7 | Ixdit y Julio se enfrentan en un duelo a ciegas para la Chef Zahie Téllez

La Chef Zahie Téllez abandonó la cocina para calificar los platillos sin conocer a sus autores, en un reto donde solo el sabor definirá al ganador.

El tercer duelo de la noche enfrentó a Ixdit y Julio bajo una degustación a ciegas encabezada por la chef Zahie Téllez. Ambos concursantes llegaron decididos a dejar atrás los tropiezos de la semana y concentrarse únicamente en la cocina, con el objetivo de preparar un platillo capaz de sorprender a la jueza y asegurar su pase al balcón.

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