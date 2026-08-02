MasterChef 24/7 | Julio conquista con “Sabores del campo” y asegura su lugar en el balcón de la salvación

El duelo entre Ixdit y Julio dejó una de las degustaciones más parejas de la noche. Mientras Ixdit presentó “Papá de pollo encantado”, un platillo de inspiración tailandesa, Julio apostó por “Sabores del campo” y tras probar ambas propuestas, la chef Zahie Téllez reconoció que los dos cocinaron a un gran nivel, pero finalmente eligió el platillo de Julio.