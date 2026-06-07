MasterChef 24/7 | ¿Nace un romance en MasterChef 24/7? Lancer y Michelle desatan rumores

Además de los retos culinarios, MasterChef 24/7 también ha sido escenario de momentos que han llamado la atención de los seguidores del programa. En esta ocasión, Lancer y Michelle protagonizaron un intenso intercambio de bromas, sonrisas y complicidad que ha despertado rumores entre sus compañeros y el público. Aunque ninguno de los dos ha confirmado que exista algo más allá de una buena amistad, muchos ya se preguntan si la cocina más famosa de México está uniendo algo más que talento y sazón. ¿Será el inicio de una historia de amor o simplemente una gran conexión dentro de la competencia?