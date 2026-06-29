¡No más suciedad! Los cocineros de MasterChef 24/7 descubren el truco para abrir la licuadora sin tirar nada (VIDEO)

Una constante en las evaluaciones de los cocineros de MasterChef 24/7 es el desorden que tienen en sus estaciones y que empeoran cuando algo se derrama, por ejemplo, las salsas al momento de abrir la licuadora. La buena noticia es que esto por fin dejará de ser un problema para ellos, pues en la clase especial con el Chef Mikel les dieron una demostración de cómo se destapa correctamente, un proceso para el que solo se necesitan los dedos y no hay que poner tanta fuerza.