Cómo hacer gelatina de yogur alta en proteína al estilo MasterChef 24/7

Lograr preparaciones de postres que mantengan un equilibrio entre una presentación impecable, un gran sabor y un perfil nutricional elevado se ha convertido en una tendencia irresistible dentro y fuera de MasterChef 24/7.

La gelatina destaca como una aliada estratégica en la repostería sin demasiadas calorías, pues, lejos de ser un aditivo procesado, se trata de una proteína pura de origen natural compuesta en un 84 a 90 por ciento de proteína, un 2 por ciento de sales minerales y agua, de acuerdo con la información de Gelatine.org. Al carecer de grasas, colesterol, conservantes o números E de aditivos artificiales, es el ingrediente estrella para elaborar postres saludables, sobre todo si estás buscando aumentar la masa muscular.

¿Cómo hacer una gelatina de proteína?

Para replicar en tu cocina una opción cremosa —con la consistencia y suavidad del yogur pero con un aporte proteico alto—, solo necesitas seguir esta técnica recomendada por Sportlife España, ideal para rendir dos porciones:

Ingredientes:



1 sobre de gelatina neutra sin sabor

3 scoops de proteína de suero de absorción lenta de tu sabor preferido

2 tazas de agua

Frutas frescas como fresas, arándanos o manzana o cacao puro.

Preparación paso a paso: