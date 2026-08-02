MasterChef 24/7: Receta para preparar betún para pastel de vainilla

La repostería tiene un peso muy importante dentro de MasterChef 24/7, por lo que los cocineros han aprendido a hacer pasteles desde cero. ¿Se te antoja hacer uno en casa con betún de vainilla? Aquí te dejamos una receta para que quede delicioso y súper bonito.

Esta receta destaca por su enorme versatilidad, pues no solo funciona como el relleno ideal para bizcochos esponjosos, sino que su base clara permite teñir fácilmente con cualquier colorante para crear diseños espectaculares .

¿Cómo preparar betún de vainilla en casa?

Para elaborar esta preparación en casa con la calidad de la cocina más famosa de México, necesitarás:

1 taza de mantequilla a temperatura ambiente

3 ½ tazas de azúcar glass

2 cucharadas de leche, crema espesa o agua

Un chorrito de extracto de vainilla de buena calidad

1 pizca de sal

Colorante en gel al gusto

Paso a paso para una textura esponjosaDe acuerdo con las recomendaciones reposteras de la marca Vainilla Molina, el secreto de esta crema reside en el correcto acremado de los ingredientes para lograr una consistencia aireada y firme:

Acremar la base: En un tazón amplio, bate la mantequilla durante 2 a 3 minutos a velocidad media-alta hasta que adquiera una consistencia suave y un tono ligeramente más pálido. Integrar los sabores: Añade gradualmente el azúcar glass, el chorrito de vainilla, las dos cucharadas de leche (o crema) y la pizca de sal, la cual ayudará a equilibrar el dulzor. Desarrollar volumen: Continúa batiendo la mezcla activamente durante 3 a 4 minutos adicionales. Notarás cómo la preparación gana cuerpo, volumen y se vuelve sumamente esponjosa. Dar el toque final: Si deseas darle personalidad a tu pastel, añade unas cuantas gotas de tu colorante preferido y mezcla suavemente a mano utilizando una espátula de goma para integrar el tono de forma uniforme.