MasterChef 24/7 | María y Arturo se convierten en los primeros cocineros en enfrentar la eliminación

Las cosas cambian rápidamente en MasterChef 24/7, y esta noche no fue la excepción. Tras la evaluación de los equipos perdedores, los participantes señalaron a quienes consideraron los cocineros con el desempeño más débil de la jornada. Como resultado, María y Arturo se convirtieron en los primeros en enfrentar el reto de eliminación. Ahora ambos deberán demostrar todo su talento en la preparación de un platillo mexicano que convenza a los chefs y les permita continuar en la competencia. La presión está al máximo y cualquier detalle podría marcar la diferencia entre seguir adelante o despedirse de la cocina más famosa de México.