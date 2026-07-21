¡Chef Diego Niño EXPULSA a Luis de su clase MasterChef 24/7 y así reaccionó! “Flor tuvo la culpa”

Luis estuvo realmente insoportable hoy en MasterChef 24/7 : sus constantes distracciones y un descuido que ocasionó que la comida se le quemara acabaron por colmar la paciencia del Chef Diego Niño, quien lo sacó de su clase de forma contundente... ¡el creador de Notibola salió sin protestar, pero luego descargó su tristeza con Ramahá!

¿Cómo fue la expulsión de Luis en MasterChef 24/7?

Este martes Luis y Flor hicieron equipo para la clase del menú de degustación impartida por el Chef Diego Niño, pero al parecer no fue una buena idea: ambos cocineros se la pasaron platicando y riendo, lo que al final acabó por pasarles factura.

El "Maestro de Fuego" se molestó con el creador de Notibola al hacerle notar que había dejado quemar la comida; sin embargo, para Luis un regaño no fue suficiente y entonces llegó la temida expulsión: "Salte de mi clase por estarte riendo, adiós", dijo el Chef de forma terminante.

Luis no se quejó, pero ya en el universo MasterChef 24/7 el cocinero abrió su corazón con Ramahá, quien no asistió a clase tras una “traición” de Julio, y reconoció que sí se puso triste por el castigo... ¡no perdió la oportunidad de echarle la culpa a Flor de todo!

"Me sacaron de la clase por mensa... y eso que soy su consentida, ya me puse triste", se lamentó Luis antes de acostarse un rato.

"Se los juro que no me estaba riendo, o sea, no me reí mal (...) es que Flor tiene la culpa, ya no me voy a juntar con ella, qué coraje, y eso que la clase del Chef Diego es mi clase favorita... ya tenía rato que no me pasaba esto, ahora ya no voy a ver el emplatado ni la preparación... mal, mal", expresó.

La tristeza le duró poco a Luis, pues Julio lo eligió para formar parte de una de las 3 Brigadas de Limpieza que asearán a fondo TODO el universo MasterChef 24/7, así que sus compañeros lo levantaron de la cama en medio de pitidos de silbato y gritos... ¡tuvo que activarse rápido!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?