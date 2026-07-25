3 complementos para tu carnita asada fuera de lo común recomendados por los Chefs de MasterChef 24/7
Los Jueces Adrián Herrera y Poncho Cadena se juntaron con la “Maestra de Fuego” Isabel Carvajal y el resultado fue... ¡espectacular!
Los pequeños detalles convierten una simple carnita asada en una experiencia inolvidable: los Chefs de MasterChef 24/7 lo saben y por ello soltaron tres recomendaciones de complementos que, sin duda, te encantarán por deliciosos y prácticos.
¿Qué recetas puedes hacer para complementar tu carnita asada al estilo MasterChef 24/7?
Se sabe que el Chef Adrián Herrera, como todo buen regiomontano, es fan de hacer carnita asada a la menor provocación: por ejemplo, un domingo antes de la Gala de MasterChef 24/7 el Juez recibió a sus colegas Poncho Cadena e Isabel Carvajal para darle rienda suelta a la imaginación.
El Juez de MasterChef 24/7 compartió un video en su Instagram para demostrar todos los pormenores de la carnita asada y presumirnos, de paso, tres ideas fuera de lo común para complementar esta comida... ¡delicioso!
- BROCHETAS DE CAMARÓN GLASEADAS: El Chef Herrera presumió que tanto a él como a sus colegas se les ocurrió fusionar la cocina mexicana con toques asiáticos (entre japonses y chinos), y elaboraron unas sabrosas brochetas de camarón glaseadas con una mezcla de miel de agave y salsa de soya, además de ajonjolí como decoración.
"El tema de los camarones es que es una proteína muy delicada, entonces que no se pasen, que no se sobrecuezan, a la gente les vale e incluso los avienta y pues no, no es carne, hasta la carne se cuida", explicó el Chef.
- HONGOS DULCES A LAS BRASAS: Si los vegetales a las brasas son lo tuyo, el Chef Herrera recomendó hacer hongos a las brasas igual con un toque de dulzor asiático (puedes glasearlos con la misma mezcla de los camarones) y con ajonjolí para decorar, una creación deliciosa y natural.
- TOSTADITAS CON QUESO: Si te gusta acompañar la carnita asada con tostadas, el Chef Herrera recomendó hacer tostadas con queso, salsa de chile chiltepín, ajo, jengibre, y cebolla: se dejan calentar en el fuego indirecto para que el queso se derrita y ya encima le pones unos trozos de carnita con un poco de perejil para el sabor.
Como ves, la relación entre el equipo de MasterChef 24/7 fuera de cámara es muy buena y de verdadera camaradería ya que a todos ellos los une la pasión por la cocina.
"Yo estoy feliz de convivir y aprender al lado de estas grandes estrellas que en el pasado fueron mis ídolos", dijo la Maestra Isabel Carvajal visiblemente emocionada por convivir unas horas con los Chefs Herrera y Cadena... ¡maravilloso!
¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?
Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.
¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?
Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+ o ver las transmisiones por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.