3 complementos para tu carnita asada fuera de lo común recomendados por los Chefs de MasterChef 24/7

Los pequeños detalles convierten una simple carnita asada en una experiencia inolvidable: los Chefs de MasterChef 24/7 lo saben y por ello soltaron tres recomendaciones de complementos que, sin duda, te encantarán por deliciosos y prácticos.

¿Qué recetas puedes hacer para complementar tu carnita asada al estilo MasterChef 24/7?

Se sabe que el Chef Adrián Herrera, como todo buen regiomontano, es fan de hacer carnita asada a la menor provocación: por ejemplo, un domingo antes de la Gala de MasterChef 24/7 el Juez recibió a sus colegas Poncho Cadena e Isabel Carvajal para darle rienda suelta a la imaginación.

El Juez de MasterChef 24/7 compartió un video en su Instagram para demostrar todos los pormenores de la carnita asada y presumirnos, de paso, tres ideas fuera de lo común para complementar esta comida... ¡delicioso!

BROCHETAS DE CAMARÓN GLASEADAS: El Chef Herrera presumió que tanto a él como a sus colegas se les ocurrió fusionar la cocina mexicana con toques asiáticos (entre japonses y chinos), y elaboraron unas sabrosas brochetas de camarón glaseadas con una mezcla de miel de agave y salsa de soya, además de ajonjolí como decoración.

"El tema de los camarones es que es una proteína muy delicada, entonces que no se pasen, que no se sobrecuezan, a la gente les vale e incluso los avienta y pues no, no es carne, hasta la carne se cuida", explicó el Chef.

HONGOS DULCES A LAS BRASAS: Si los vegetales a las brasas son lo tuyo, el Chef Herrera recomendó hacer hongos a las brasas igual con un toque de dulzor asiático (puedes glasearlos con la misma mezcla de los camarones) y con ajonjolí para decorar, una creación deliciosa y natural.

TOSTADITAS CON QUESO: Si te gusta acompañar la carnita asada con tostadas, el Chef Herrera recomendó hacer tostadas con queso, salsa de chile chiltepín, ajo, jengibre, y cebolla: se dejan calentar en el fuego indirecto para que el queso se derrita y ya encima le pones unos trozos de carnita con un poco de perejil para el sabor.

Como ves, la relación entre el equipo de MasterChef 24/7 fuera de cámara es muy buena y de verdadera camaradería ya que a todos ellos los une la pasión por la cocina.

"Yo estoy feliz de convivir y aprender al lado de estas grandes estrellas que en el pasado fueron mis ídolos", dijo la Maestra Isabel Carvajal visiblemente emocionada por convivir unas horas con los Chefs Herrera y Cadena... ¡maravilloso!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?