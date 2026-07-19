3 snacks saludables al estilo MasterChef 24/7 que te harán la vida más fácil
Si siempre tienes antojos antes de comer y quieres evitar la chatarra, checa estas colaciones muy nutritivas y fáciles de hacer con el sabor de MasterChef 24/7.
Los antojos entre comidas son muy comunes y, muchas veces, los responsables de que la dieta se desequilibre un poco. El lado amable es que puedes solucionar esto teniendo siempre listos algunos snacks saludables que te ayuden a mantener la energía y llegar con menos ansiedad a la hora de que te sientes a comer en forma, todo con el auténtico sabor de MasterChef 24/7.
3 snacks ligeros para quitarte los antojos entre comidas: las mejores recetas de MasterChef 24/7
Yogur griego con frutos rojos. El yogur griego es un producto que no te puede faltar en el refrigerador si disfrutas de las colaciones dulces, pero no quieres recurrir a los postres. Prepara porciones con frutos rojos como fresas, arándanos, zarzamoras o berries y tenlos a la mano para cuando sientas hambre, ya sea en la mañana o por la tarde. Si quieres un toque crujiente como el que los jueces de MasterChef 24/7 han pedido a los cocineros incluir en sus platillos, agrega nueces o almendras troceadas.
- Queso panela con jitomates cherry. Si buscas un snack rápido, nutritivo y que no te tome más de 5 minutos preparar, prueba con un rico bowl de queso panela en cubos con tomatitos cherry, que además te harán sentir satisfecho un rato y ya no tendrás antojos para antes de comer en forma. Puedes potenciar el sabor con unas gotitas de limón o aceite de oliva y acompañar con tostadas horneadas.
Bastones de zanahoria con hummus. Los vegetales frescos siempre son una buena opción cuando se trata de tener bocadillos listos para comer en el refri. Corta pepino, zanahoria o jícama en bastones y separa en un topper. Para acompañar solo necesitas una porción de hummus de tu sabor preferido, ya sea comprado en el súper o hecho en casa como las deliciosas recetas que han creado los participantes de MasterChef 24/7 para impresionar a los chefs. También puedes acompañar con limón, sal y chilito piquín.