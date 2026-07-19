Antrax enfrenta a Ramahá por sus traiciones en MasterChef 24/7: “Cambiaste de un día a otro” (VIDEO)

Además de su acérrima enemistad con Luis en MasterChef 24/7, para Antrax también se volvió complicada la convivencia con Antrax, en especial desde que se dio cuenta de que estaba tomando actitudes para molestarlo. Así que a pesar de que pretendía ignorarlo, el cocinero finalmente se animó a confrontarlo y le reclamó cara a cara por cambiar sus lealtades tan drásticamente, algo que le confesó que sí le afectó porque tenía otra percepción de su persona.