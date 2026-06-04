Chefs dan Delantales Negros al segundo grupo y confirman a los Cocineros que podrían salir de MasterChef 24/7 este domingo
Los Chefs tomaron una decisión crucial y confirmaron a los cocineros que podrían abandonar la competencia este domingo.
Finalmente los chefs entregaron los Delantales Negros al segundo grupo de participantes. Con esta decisión, quedó definido el grupo de cocineros que enfrentará el reto de eliminación de esta tercera semana y que estará en riesgo de convertirse en el próximo eliminado de MasterChef 24/7 este domingo.