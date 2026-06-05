El amor de mamá... Claudia se enfrentó al miedo de estar lejos de sus hijos y en vez de renunciar, encontró motivación para seguir en MasterChef 24/7

El amor por sus hijos llevó a Claudia a vivir un momento muy emotivo pues la participante reconoció que sentía que se estaba autosaboteando y que incluso pensó en abandonar MasterChef 24/7 para volver con ellos. Sin embargo, el apoyo y las palabras de sus hijos le dieron la motivación necesaria para quedarse, seguir adelante y demostrar todo su potencial en la cocina.