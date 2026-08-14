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Daniela asegura que Lancer solo quiere molestar a Carmen y planean su venganza en MasterChef 24/7

Un nuevo pleito se desató en MasterChef 24/7 y Daniela piensa que Lancer tuvo la culpa, así que ya están ideando cómo desquitarse para que la deje tranquila.

La rivalidad entre Carmen y Lancer está más que declarada en MasterChef 24/7, pero apenas tomó nuevas dimensiones. Esto porque Daniela cree que fue Bruno el que desconectó la máquina de hielos solamente para fastidiar a su compañera, pues sabe que es la que más los usa. Por lo que junto a Julio, se pusieron a buscar una solución y llegaron a la conclusión de que tienen que llevarse el aparato a su baño para que nadie más tenga acceso.

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