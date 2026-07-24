Daniela truena contra Claudia y asegura que NO tiene creatividad para estar en MasterChef 24/7: “Siempre lo mismo”

La presión por quedar entre los 12 mejores cocineros de MasterChef 24/7 es cada vez más fuerte y hasta ha desatado nuevas rivalidades. Una de las que nadie vio venir fue la molestia que tiene Daniela por la vez que Claudia le insinuó que no es tan buena cocinando. Y aunque en un principio le agradeció por esta crítica constructiva y le dio la razón, finalmente se confesó con Luis y le dijo que ella también opina que su compañera no tiene creatividad y solo se salva porque supuestamente le copia las recetas a los chefs.