Emmanuel ya NO quiere ser de “Las guapas de barrio” por falta de lealtad en MasterChef 24/7 y Jazmín se lamenta

Antrax y Jazmín tuvieron una plática muy seria sobre la molestia de Emmanuel en MasterChef 24/7. Todo porque al cocinero le molestó que Flor lo excluyera de su equipo y prefiriera trabajar con Luis, así que siente que sus amigas no le están siendo leales y hasta se está cuestionando si realmente forma parte de “Las guapas de barrio”, ya que cabe recordar, él e Ixdit fueron los últimos en sumarse a esta alianza luego de que le dejaron de hablar a Ramahá.