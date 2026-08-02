Ramahá confiesa que ya le urge salir de MasterChef 24/7 por una triste razón

Ramahá conquistó a los chefs en el viernes de salvación y ya tiene su lugar asegurado en el top 11 de los mejores de MasterChef 24/7. Sin embargo, este momento no le dio tanta emoción como imaginaba, pues ya extraña mucho a su familia y siente que ya es hora de que regrese a su casa, en especial por todas las cuestiones emocionales con las que lleva tiempo lidiando y cada vez se le están haciendo más difíciles de soportar.