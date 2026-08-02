¿Traición? Luis piensa que Michelle sería la culpable si queda eliminado de MasterChef 24/7

Ahora que Michelle está alejada de sus amigos en MasterChef 24/7, eligió no hacer equipo con “Las Divas” y prefirió trabajar junto a Ixdit y Jazmín. Y el que está inquieto con esta decisión es Luis, quien piensa que si su grupo no se salva automáticamente, quedaría en riesgo, ya que sabe que Daniela podría salvarse gracias al público; mientras que Carmen y Julio lo superarían en la cocina.