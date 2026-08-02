¡Luis se queja de la limpieza en MasterChef 24/7 y apunta contra los cocineros más sucios!

Luego de que Luis tuvo que encargarse de la limpieza por ser el portador del Pin Negro en MasterChef 24/7, está muy molesto por el desorden que hacen todos sus compañeros. Y es que según le dijo a Claudia, hay cocineros que ni siquiera lavan sus platos y le resulta increíble que después de 11 semanas tengan que seguir insistiendo con lo mismo.