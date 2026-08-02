¡Una alianza inesperada! Ixdit y Michelle unen fuerzas para el domingo de eliminación en MasterChef 24/7

El domingo de eliminación en MasterChef 24/7 de este 2 de agosto promete estar repleto de emociones intensas y pruebas que llevarán al límite a los cocineros. Para muestra, la alianza de Ixdit y Michelle, quienes tuvieron que dejar a un lado las rivalidades y unirse para hacer equipo junto a Lancer y Jazmín, una misión para la que ambas ya demostraron que están muy comprometidas y hasta se sentaron un rato a estudiar e intercambiar ideas.