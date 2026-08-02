“No hay evolución": Daniela y Luis opinan sobre el desempeño de Flor en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Flor es una de las participantes de MasterChef 24/7 que ha destacado por su buen sazón y habilidad para los retos. No obstante, Luis considera que su compañera realmente no ha tenido una mejoría en las 11 semanas que llevan de competencia y conversó con Daniela sobre que, al menos desde su perspectiva, siempre prepara las mismas recetas y no muestra evolución en otras técnicas para subir de nivel.