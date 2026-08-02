“Nunca me han felicitado": Este cocinero piensa que los jueces no reconocen su esfuerzo en MasterChef 24/7

Las críticas de los jueces son muy importantes en MasterChef 24/7, no solo porque de esto depende quiénes se salvan y quiénes van a eliminación, sino porque también son una forma de alentarlos a seguir mejorando. Es por esto que Luis se quejó de que casi no le dan buenas evaluaciones, ya que considera que así haga recetas tradicionales o innovadoras, no se le reconoce lo suficiente todo el empeño que le pone a las pruebas.