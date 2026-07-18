Estos son TODOS los shippeos que se han dado en MasterChef 24/7

Con la llegada del nuevo formato a MasterChef 24/7, hemos tenido la oportunidad de ver más de cerca la manera de ser de cada cocinero, pero también hemos podido ser testigos de los shippeos que han surgido esta temporada. Y aunque no todos han sido confesados, no hay nada que se le escape a las cámaras del reality.

Durante esta emisión de MasterChef 24/7, ha habido varias participantes que, al parecer, no solo encontraron clases extraordinarias e hicieron nuevos amigos, también hallaron el amor … o algo parecido.

¿Quiénes han tenido shippeo en MasterChef 24/7?

Emmanuel e Ixdit

Desde los primeros días de MasterChef 24/7, los seguidores del programa comenzaron a notar la afinidad y la relación cercana que comenzaron a construir los cocineros. Y, aunque Ixdit asegura que no tiene pareja formal en el programa, lo cierto es que suelen dormir juntos, abrazarse, y hasta un poema escrito en el colchón de parte de Emmanuel para Ixdit fue descubierto por sus compañeros.

Ixdit y Emmanuel disfrutan pasar tiempo juntos en MasterChef 24/7|ESPECIAL

Pablo y Daniela Parra

Esta amistad ha sido la más controvertida en MasterChef 24/7, pues ambos cocineros tenían pareja fuera del programa (sí, en tiempo pasado, porque al ser eliminado de la cocina más famosa de México, Pablo y Marianela terminaron su relación ). La realidad es que aunque incluso tuvieron que dormir juntos esposados y se volvieron “el lugar seguro” el uno del otro; ambos siempre dijeron que solo se trataba de una profunda amistad y no existía ningún shippeo.

"¡Se la pasan pegados... muy triste no te ves!”, la novia de Pablo explota tras verlo ‘esposado’ con Daniela en MasterChef 24/7|TV Azteca

Lancer y Michelle

Se trata del shippeo más reciente, sin embargo, al parecer el más sólido, pues ninguno de los dos ha tenido reparo en ocultar lo que sienten. Michito y Lancer suelen demostrarse su apoyo y afecto dentro de la cocina más famosa de México, con piquitos, arrumacos y besos. ¿Será que este shippeo logra trascender la pantalla y los seguiremos viendo al terminar el reality? Solo el tiempo lo dirá.

Jazmín y Antrax

Aquí más que un shippeo, mucho se dijo que Jazmín estaba empezando a sentir algo por Antrax, sin embargo, el creador de contenido siempre ha dejado claro que fuera de la cocina más famosa de México lo espera una chica especial para él, con quien ya lleva tiempo saliendo. Ambos han desarrollado una amistad sólida, y se apoyan en los momentos más complicados.