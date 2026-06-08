La segunda degustación eleva el nivel rumbo al Pin del Chef en MasterChef 24/7

La segunda degustación estuvo llena de propuestas creativas y combinaciones inesperadas. Los cocineros presentaron elaboraciones con ingredientes innovadores, buscando impresionar a los chefs y asegurar su lugar en la siguiente fase de MasterChef 24/7. Sin embargo, el alto nivel de la prueba dejó claro que no todas las preparaciones serían suficientes para continuar en la carrera por el codiciado Pin del Chef. Solo aquellos que lograron destacar por su sabor, técnica y ejecución podrán avanzar al último reto.