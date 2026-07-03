¿Cómo evitar que el cabello huela a comida después de cocinar en MasterChef 24/7?

En MasterChef 24/7 la alta presión del set no sólo pone a prueba el temple de los participantes, sino también su imagen. Tras horas rodeados de estaciones humeantes, frituras profundas y adobos hirviendo, surge una pregunta inevitable entre los espectadores: ¿cómo logran salir del set sin que el cabello huela a grasa o a carbón?

La respuesta no está en costosos tratamientos de pasarela, sino en la pura prevención física. De acuerdo con los expertos de Allrecipes, el cabello es una de las superficies textiles naturales más porosas que existen; funciona prácticamente como una esponja para las partículas de grasa y humo suspendidas en el aire.

Para los cocineros caseros y los profesionales por igual, la solución más eficaz antes de encender la estufa no es lavar el cabello después, sino blindarlo antes.

¿Cómo quitar el olor a asado del pelo sin lavarlo?

Una de las mejores maneras de evitar que los aromas de la cocina se impregna en las fibras capilares es la cobertura total. Las pañoletas, gorros para cocinar o incluso una gorra de béisbol —muy al estilo del streetwear urbano que los concursantes— crean una barrera física infranqueable. Al cubrir la coronilla y las puntas, las moléculas de olor chocan contra la tela y no contra la queratina del pelo.

Ahora, si las gorras no van con tu estilo, la alternativa técnica que el propio jurado agradece es el recogido estricto. Llevar el cabello suelto en la cocina es un pecado higiénico, pero además aumenta la superficie de exposición al humo.

Un moño alto, un nudo apretado o un sleek bun (chongo relamido) o una coleta baja, mantienen el cabello compacto y alejado del rostro. Al reducir el volumen expuesto, limitas drásticamente las zonas donde la grasa flotante puede adherirse.