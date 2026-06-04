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Lancer habla sobre su visión cuando tenga el Pin del Chef en MasterChef 24/7 ¿Será pronto?

Lancer compartió cómo se ve con el Pin del Chef y habló del ambiente que se vive actualmente en MasterChef 24/7.

Lancer expresó su visión sobre lo que haría si lograra obtener el Pin del Chef, imaginando distintos escenarios dentro de la competencia de MasterChef 24/7, además también habló sobre el caos, la presión y las emociones que se viven día a día en la cocina más famosa de México. ¿Será que pronto llegará a serlo?

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