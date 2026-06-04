Lancer habla sobre su visión cuando tenga el Pin del Chef en MasterChef 24/7 ¿Será pronto?
Lancer compartió cómo se ve con el Pin del Chef y habló del ambiente que se vive actualmente en MasterChef 24/7.
Lancer expresó su visión sobre lo que haría si lograra obtener el Pin del Chef, imaginando distintos escenarios dentro de la competencia de MasterChef 24/7, además también habló sobre el caos, la presión y las emociones que se viven día a día en la cocina más famosa de México. ¿Será que pronto llegará a serlo?