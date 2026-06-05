¡Conoce a la tercera ganadora del reto de Salvación de este viernes en MasterChef 24/7!
Tras las degustaciones, los chefs encontraron la mejor propuesta y eligieron a la vencedora del reto de enchiladas.
Las degustaciones del tercer reto del viernes de Salvación en MasterChef 24/7 dejaron clara la decisión de los chefs. Después de probar cada platillo, el jurado eligió a la cocinera que presentó las mejores enchiladas de la jornada, otorgándole una importante victoria en una noche llena de presión y sabor.