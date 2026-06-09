MasterChef 24/7: los 4 mejores momentos del intercambio de personalidades entre los cocineros

Para tratar de sobrellevar los nervios por el duelo para elegir a los capitanes y la controversia por las decisiones de Ixdit como ganadora del Pin de MasterChef 24/7, los participantes se tomaron un rato libre y decidieron hacer una actividad grupal que sacó su lado más ingenioso. Esta dinámica consistió en intercambiar personalidades y trataba de que cada cocinero tenía que imitar a la persona que le tocara, procurando hacerlo realista y entretenido.

Así fue el exótico juego con el que los cocineros de MasterChef 24/7 pasaron un buen rato

Ramahá transformándose en Ixdit, ¡con todo y pelo rubio! El primero en tomarse en serio su papel fue Ramahá, al que le tocó personificar a Ixdit y hasta buscó la forma de lucir una melena radiante como la de su compañera. Y por si fuera poco, también recreó las tardes de ejercicio que pasa junto a Emmanuel para que fuera mucho más creíble.

Ixdit le robó la personalidad seductora a Lancer. La que tampoco quiso quedarse atrás en esta actividad con los cocineros de MasterChef 24/7, fue Ixdit, quien encarnó a Lancer y trató replicar la personalidad tan llamativa de su compañero. Y algo que no podía faltarle, fue el baile que le valió su primer delantal negro al cocinero y las bromas que hace con Luis.

Julio imitó a Camila y hasta se puso su ropa. La personalidad de Camila fue interpretada por Julio, que parece tenerla muy bien estudiada porque en cuanto empezó el juego, corrió a su armario y se puso un look igual a los que ella disfruta ponerse día a día. También tuvo su sección de horóscopos.