Chefs eligen a los primeros Cocineros que se van con Delantal Negro y corren el riego de salir de MasterChef 24/7
Los chefs tomaron su decisión y eligieron a los primeros cocineros que enfrentarán la siguiente etapa con Delantal Negro.
Los Chefs evaluaron los platillos para definir a los primeros participantes que se quedan con el Delantal Negro en la tercera semana de MasterChef 24/7 y la competencia sigue elevando la presión y los cocineros Emmanuel, Arturo y Luis deberán dar su máximo esfuerzo para evitar poner en riesgo su permanencia.