La discusión eterna llega a MasterChef 24/7: ¿quesadilla con queso o sin queso?

Los creadores de contenido protagonizaron una divertida pero intensa discusión dentro de MasterChef México cuando apareció la pregunta que divide a todos: ¿la quesadilla lleva queso o no? Lo que parecía una charla casual terminó encendiendo opiniones encontradas, defendiendo tradiciones, costumbres y hasta regiones. Entre risas y argumentos, la cocina más famosa de México también se convirtió en escenario del debate eterno.