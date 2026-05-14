La discusión eterna llega a MasterChef 24/7: ¿quesadilla con queso o sin queso?
Una simple pregunta desató el debate más mexicano dentro de la cocina.
Los creadores de contenido protagonizaron una divertida pero intensa discusión dentro de MasterChef México cuando apareció la pregunta que divide a todos: ¿la quesadilla lleva queso o no? Lo que parecía una charla casual terminó encendiendo opiniones encontradas, defendiendo tradiciones, costumbres y hasta regiones. Entre risas y argumentos, la cocina más famosa de México también se convirtió en escenario del debate eterno.