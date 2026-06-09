¿Quién fue el cocinero que le faltó al respeto a los Chefs?

El inicio de la cuarta semana de MasterChef 24/7 estuvo llena de emociones, pues luego de tres difíciles retos, Ixdit fue la gran ganadora de la gala de este 8 de junio y por consiguiente, se convirtió en la nueva portadora del Pin del Chef; sin embargo, la noche terminó en polémica. ¿Qué fue lo que pasó?

Un cocinero le faltó el respeto a los Chefs

Luego de que los paladares más exigentes de México designaran a Ixdit como la nueva portadora del Pin del Chef y que Claudia Lizaldi le hiciera saber al público que la ventaja para la cocinera sería definida por medio de sus votos, la conductora terminó el programa hablando de una nueva polémica.

Lizaldi afirmó que, gracias a la participación del público en redes sociales, se pudo detectar durante la gala una severa falta de respeto a uno de los Chefs por parte de un cocinero en específico.

Además, la conductora se comprometió con el público que sintonizaba el programa a que la polémica en cuestión sería resuelta sin falta en la gala de beneficio o castigo de mañana.

Sin dar más detalles, la gala terminó con incertidumbre y de regreso al Mundo MasterChef, los 18 participantes especularon sobre cuál pudo haber sido la falta de respeto y el participante que pudo haberla llevado a cabo.

¿Quién habrá sido el cocinero que cometió la falta de respeto?

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será martes de beneficio o castigo y se definirán a los capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos del próximo miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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