Resumen del martes 28 de julio: Los 12 mejores cocineros lo dejan todo en la cocina

La competencia entra en una etapa clave con un intenso Martes de Beneficio y Castigo en MasterChef 24/7. Los 12 mejores cocineros de la temporada deberán demostrar por qué siguen en la cocina más famosa de México, preparando platillos que conquisten el paladar de los chefs. Cada decisión, ingrediente y técnica será determinante para obtener una importante ventaja o enfrentar las consecuencias de un mal resultado. Con el nivel culinario más alto que nunca, la presión aumenta y cualquier error puede cambiar el rumbo de la competencia.

