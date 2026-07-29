La contundente petición de la Chef Zahie Téllez que pone en aprietos a los cocineros de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Al terminar la clase de respotería italiana en MasterChef 24/7, la Chef Zahie Téllez le hizo una contundente petición a los concursantes. Esta exigencia de la jueza del reality pondrá en aprietos a los cocineros, quienes deberán esforzarse al máximo para demostrar sus conocimientos y no llevarse un castigo o regaño de los jurados.