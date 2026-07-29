¿Cómo volverse inquebrantable? Esta es la importancia de los procesos de resiliencia para la Alianza Internacional de Mujeres Inquebrantables
¿Cómo volverse inquebrantable? Esmeralda de Luna, de la Alianza Internacional de Mujeres Inquebrantables, nos explicó la importancia de los procesos de resiliencia.
Hay historias que nos recuerdan que, aún en los momentos más difíciles, siempre es posible volver a empezar. Recibimos en Tocho Morocho a Esmeralda de Luna, fundadora de la Alianza Internacional de Mujeres Inquebrantables, quien nos platicó de su fundamental labor y de cómo logró volverse inquebrantable. ¿Ser sembrada o ser sepultada? ¡Ojo a lo que puntualizó sobre los procesos!